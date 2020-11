Mange tusinde briter lider af senfølger efter corona

Han oplyser, at der inden for en måned vil være oprettet et netværk med 40 klinikker, som skal behandle de ramte.

- Vi har allerede set de alvorlige følger, som eftervirkninger af covid-19 kan have på folks livskvalitet - selv på unge og på folk, som er i god form. De har symptomer som træthed, åndenød, muskelsmerter og neurologiske problemer, længe efter at de først havde virusset, siger han.

Hancock fastslår samtidig, at Storbritannien har sikret sig en del af medicinalvirksomheden Modernas vaccine mod sygdommen.

- Vi har i dag sikret os en foreløbig aftale om fem millioner doser af Moderna vaccinen, sagde Hancock på et pressemøde mandag.

Den amerikanske biotekvirksomhed har udviklet en vaccine, der i indledende undersøgelser har vist sig 94,5 procent effektiv. Det er en højere effektivitet end den vaccine, som Pfizer præsenterede for nylig. Den viste sig at være omkring 90 procent effektiv.

EU-Kommissionen ønsker at nå frem til en aftale med Moderna om at få leveret millioner af doser af dets covid-19 vaccinekandidat til en pris på under 25 dollar (mindre end 157 kroner) per dosis. Det siger en EU-kilde, der er involveret i forhandlingerne, til Reuters.

Hancock understregede tidligere mandag, at langt de fleste briter skal væbne sig med tålmodighed.

- Selv om den (vaccinen, red.) kommer så hurtigt som muligt, så vil langt størstedelen af befolkningen først blive vaccineret i det nye år, sagde han.