Mange kvæstet i sammenstød under nye protester i Libanon

For første gang siden marts var hundredvis af demonstranter lørdag på gaden igen i Libanon for at vise deres modstand mod landets regering.

- Vi er gået på gaden for at kræve vores ret, opfordre til sundhedsdækning, uddannelse, arbejde og de grundlæggende rettigheder, som mennesker har brug for for at holde sig i live, siger den 21-årige studerende Christina.