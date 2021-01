Mange hundreder er anholdt under protester mod Putin-regimet

Det skønner øjenvidner over for nyhedsbureauet Reuters. Det er til trods for, at regeringen har forbudt alle demonstrationer.

Politiet har anholdt hundredvis af personer rundt om i Rusland. Den uafhængige observatørgruppe OVD-Info oplyser, at i alt 836 personer er anholdt landet over.

Blandt dem er Navalnyjs kone, Julia, i Moskva. Det skriver hun på Instagram, mens hun befinder sig i et af politiets køretøjer.

TV-billeder viser, hvordan de mange mennesker har taget opstilling midt i Moskva ved Pusjkin-pladsen. Men også i de tilstødende gader, mens politifolk i kampudstyr anholder folk i bunker, uden af de gør modstand. Der er kun få bannere og skilte at se. Men folk råber "Frihed" og "Frihed for Navalnyj".

Der er ingen talere, eftersom de straks vil blive anholdt, hvis de forsøger på det.

Navalnyj vendte søndag hjem til Rusland. Det var, efter han i månedsvis have været behandlet i Tyskland mod nervegiften Novitjok.

Alt peger i retning af, at det var agenter under den russiske regering, som i august forsøgte at slå ham ihjel med nervegiften. Det skete under en rejse i Sibirien.

Navalnyj beskylder præsident Vladimir Putin og hans regering for at være dybt korrupte. Han blev anholdt i lufthavnen, da han søndag landede i Moskva. Han bad sine tilhængere om at gå på gaden lørdag.

Der har dagen igennem været udkommanderet store politistyrker i de russiske byer.

Mindst 200 mennesker blev tidligere lørdag meldt anholdt i Sibirien og den østlige ende af Rusland.

- Putin er en tyv, frihed for Navalnyj, lød råbet fra demonstranter i centrum af stillehavsbyen Vladivostok ifølge AFP.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) siger i en kommentar til de mange anholdelser, at Danmark er klar til at overveje flere EU-sanktioner mod Rusland.

- Fængslingen af Navalnyj og hundredvis af antikorruptions-demonstranter i Rusland er dybt bekymrende. Fredelige demonstranter bør ikke kriminaliseres, men løslades. Det skriver han på det sociale medie Twitter.