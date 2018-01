Mange homoseksuelle par giftede sig ved midnat i Australien

Mange par af samme køn blev ved midnat mellem mandag og tirsdag lokal tid gift på tværs af Australien. Det skyldes, at den sidste juridiske forhindring for ægteskaber mellem homoseksuelle formelt forsvandt, da datoen skiftede til 9. januar.

Australsk lovgivning kræver, at par giver en måneds varsel før alle bryllupper.

Parlamentet i landet legaliserede homoægteskaber med et overvældende flertal 9. december. Det gjorde dermed tirsdag 9. januar til den første mulige dato for homoseksuelle par at blive gift.

I Newcastle nord for storbyen Sydney blev 32-årige Rebecca Hickson gift med sin kæreste igennem ni år 34-årige Sarah Turnbull.

Rebecca Hickson fortæller, at de to valgte at blive gift ved en midnatsceremoni, fordi de gerne vil være en del af historien ved at blive et af de første lesbiske par, der bliver gift i Australien.

Cirka 675 kilometer nord for Newcastle i østkystbyen Tweed Heads blev atleterne Craig Burns og Luke Sullivan gift.

- Det er en anden måde at vise din kærlighed og påskønnelse af din partner foran alle de mennesker, der er i dit liv, siger Craig Burns, en 29 år gammel sprinter, der skal konkurrere ved Commonwealth Games Australia til april.

I byen Perth på Australiens vestkyst var det kvinderne Kelly og Sam Pilgrim-Byrne, der efter 24 år sammen endeligt kunne sige ja til hinanden.

- Tidligere har det ikke været noget, vi har overvejet, fordi det ikke har været en mulighed for os, siger Kelly Pilgrim-Byrne.

- Derfor har vi aldrig haft drømme om, hvordan vores bryllup skulle se ud, hvordan det skulle foregå, hvem vi skulle invitere, og hvor det skulle være. Vi har aldrig tænkt over det, fordi vi troede, at det aldrig ville blive muligt i vores levetid, siger hun.

I løbet af den seneste tid har flere homoseksuelle par i Australien fået dispensation til at gifte sig, før der var gået en måned. Det skyldes blandt andet terminal sygdom, eller hvis oversøiske pårørende allerede havde købt og betalt flyrejsen til Australien, før datoen for den nye lov var kendt.

I efteråret sidste år fandt en landsdækkende brevafstemning om ægteskaber mellem homoseksuelle sted i Australien.

Resultatet af den vejledende afstemning blev offentliggjort 15. november. Her stod det klart, at 62 procent af australierne er for homoseksuelle ægteskaber, mens 38 procent er imod.