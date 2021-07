Mange dør alene i hjemmet i Asiens nye coronahotspot

Det seneste døgn har myndighederne ifølge nyhedsbureauet dpa endnu engang registreret en daglig smitterekord med 56.757 tilfælde.

Mønsteret er gået igen hele ugen, hvor cirka 1000 mennesker om dagen samtidig er døde med covid-19, og der er tale om en kraftig smittestigning siden 1. juni, hvor Indonesien til sammenligning registrerede 4824 smittede.

Målt i totale tal er det faktisk kun Brasilien, der på det seneste har haft flere smittede om dagen end Indonesien med cirka 270 millioner indbyggere.

Den forværrede situation skyldes især smittespredning med den nye og mere smitsomme Delta-variant, og det har ført til kaotiske tilstande i hele øriget.

I hovedstaden Jakarta fortæller en brandmand ved navn Wirawan til BBC, hvordan han inden den seneste smittestigning arrangerede mellem to og tre begravelser om dagen.

Nu får han op mod 24 opkald om begravelser i døgnet.

Mange dør alene, forklarer brandmanden, fordi der sandsynligvis ikke har været plads til dem på hovedstadens hospitaler.

- Ofte ringer naboer og siger, at "den her person ikke er blevet set under sin selv-isolation", inden de opdager, at personen er død. Den slags sager ser vi hver dag, siger Wirawan.

På Indonesiens mest befolkningsrige ø, Java, er der ifølge BBC flere steder opstået kritisk mangel på ilt.

Den første weekend i juli døde 63 coronapatienter på et hospital i byen Yogyakarta, efter at hospitalets iltbeholdning løb tør, mens der i andre byer er opstået lange køer af folk, der desperat forsøger at købe ilt til coronaramte venner- og familiemedlemmer.

Ifølge Indonesiens Forbund for Offentlige Sundhedseksperter skyldes iltmanglen, at regeringen ikke formåede at forudse den nuværende situation, og regeringen er generelt blevet kritiseret hårdt for sin håndtering af krisen.

I manglen på lederskab er flere frivillige trådt til.

En af dem er 41-årige Ardi Novriansyah, der som arbejdsløs taxachauffør har meldt sig sammen med 35 andre til frivilligt at fragte folk, der er døde med covid-19 i deres hjem, til kirkegården i byen Bogor syd for Jakarta.

- Det vigtigste er, at vi har en lyst til at hjælpe for medmenneskelighedens skyld, siger han til dpa.

Indonesien har indtil videre registreret 2,7 millioner smittede og 70.192 døde under pandemien.