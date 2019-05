Mange dømt for påstået kupforsøg i Montenegro i 2016

To russiske efterretningsofficerer var blandt 13 personer, som torsdag blev idømt hårde fængselsstraffe i Montenegro for et kupforsøg i 2016. Det skriver Reuters.

Dommene blev afsagt i en svært bevogtet retssal. De to russiske statsborgere, som blev identificeret som efterretningsofficererne Eduard Sjishmakov og Vladimir Popov, blev in absentia idømt fængselsstraffe på henholdsvis 5 og 12 år.

De skal have været med til at planlægge angreb på statslige institutioner og dræbe den daværende premierminister Milo Djukanovic, som har ledet det lille land ved Adriaterhavet næsten uafbrudt i tre årtier - enten som premierminister eller som præsident.

Moskva har gentagne gange afvist beskyldningerne om, at Rusland skulle have spillet en rolle i et kupforsøg i landet. Alle de anklagede har også afvist at have gjort noget ulovligt, og de vil nu anke deres sager til en højere retsinstans.

Et af formålene med kupforsøget skal ifølge dommene have været at forhindre landet blev optaget i Nato.

Montenegro, som blev uafhængigt i 2006, da det løsrev sig fra Serbien, blev optaget i Nato i juni 2017.

Montenegro ønsker også at blive optaget i EU.

- Hvert enkelt medlem af den kriminelle gruppe havde en klar rolle, sagde dommer Suzana Mugosa ved afslutningen på den 19 måneder lange retssag.

Dommeren sagde, at alle tiltalte var skyldige i at have deltaget i en terrorhandling.

Montenegros opposition, som støtter ugentlige demonstrationer i landets hovedstad, Podgorica, siger, at myndighederne opdigtede kuppet for sikre en valgsejr til Djukanovic og hans Demokratiske Socialistiske Parti i 2016.

Andrija Mandic og Milan Knezevic, som leder oppositionspartiet Den Demokratiske Front, og som ønsker at få afsat Djukanovic fra præsidentposten, fik hver fem års fængsel.

En af de dømte var angiveligt skarpskytte og skulle ifølge anklageren udføre attentatet.