Mange demonstranter i Irak bliver dræbt af gasgranater

De seneste rapporter om anvendelsen af tåregasbeholdere som våben kommer fra byen Nassiriya.

Her anvendte sikkerhedsstyrker metalbeholderne som våben søndag mod demonstranter, der havde blokeret tre broer. Tre mennesker blev dræbt, og 50 blev såret ved sammenstødene, hvor der også blev skudt med skarpt.

Tidligere har Amnesty International rapporteret om irakiske sikkerhedsstyrkers anvendelse af tåregasgranater.

- Alle beviser peger i retning af, at de irakiske sikkerhedsstyrker bruger disse militære granater mod de protesterende i Bagdad - tilsyneladende på klos hold, og at de sigter mod deres krop og hoveder, sagde Lynn Maalouf, Amnestys forskningschef i Mellemøsten for nylig om urolighederne i Irak.

- De gør det ikke for at opløse demonstrationer. De gør det for at dræbe. Alle dødsfaldene i Bagdad skyldes granater, der borer sig ind i demonstranternes kroppe, siger en mandlig protesterende, som Amnesty har interviewet under urolighederne i Irak.

En anden mandlig demonstrant beskriver, hvordan han så en mand få en granat i hovedet og øjeblikkelig falde til jorden. Der kom røg ud af hovedet på ham.

Over 330 mennesker er blevet dræbt, siden massedemonstrationer mod regeringen begyndte i Bagdad og andre byer i begyndelsen af oktober. Der er tale om de mest omfattende demonstrationer, siden Saddam Hussein blev fjernet fra magten i 2003.

- Granaterne er designet til at maksimere de rædselsvækkende skader og antallet af dødsfald. Iraks politistyrker må tage dem ud af brug øjeblikkeligt, sagde Lynn Maalouf. Han kritiserer, at ingen stilles til regnskab for de ulovlige drab og lemlæstelser

Amnesty International har gennem øjenvidner, lægejournaler, retsmedicinere og videomateriale dokumenteret grusomme skader på sårede og døde irakere. Antallet er steget, siden uropoliti og sikkerhedsstyrker den 25. oktober tog de serbisk- og iranskproducerede granater i anvendelse mod demonstranterne.

Mange almindelige irakere protesterer mod fattigdom, korruption, arbejdsløshed og stadig mere forringede levevilkår, hvor der hverken er muligheder for få arbejde eller uddannelse.