Mange backpackere i Australien er ofre for groft løntyveri

Rapporten har fået titlen "Løntyveri i Australien" og er offentliggjort tirsdag.

Forfatterne bag undersøgelsen fra University of New South Wales og University of Technology Sydney har fundet, at en lille procentdel af svarpersonerne skulle betale et indskud på op til 1000 australske dollar - eller knap 4800 kroner - for at sikre sig et job.

Andre blev bedt om at betale penge tilbage til deres arbejdsgiver, når de havde fået udbetalt deres løn.

Yderligere fik et lille antal af svarpersonerne konfiskeret deres pas af deres arbejdsgiver.

Undersøgelsen er baseret på svar fra 4322 backpackere og internationale studerende i Australien fra 107 forskellige lande.

Stort set alle nationaliteter oplevede alvorlig underbetaling. Dog var arbejdstagere fra asiatiske lande som Kina, Taiwan, Sydkorea og Vietnam mere tilbøjelige til at lide under dårligere arbejdsforhold end dem fra Europa og USA.

Ifølge forfatterne viser undersøgelsen, at betingelserne for arbejdstagerne kan udgøre "kriminelt tvangsarbejde".

- Næsten en tredjedel af de internationale studerende og backpackere har tjent 12 australske dollar (cirka 57 kroner) i timen eller derunder. Det svarer til cirka halvdelen af mindstelønnen for en almindelig ansat i mange af de job, hvor midlertidige migranter arbejder, konkluderer rapporten.

Med 18,29 australske dollar - eller cirka 88 kroner - i timen har Australien en af de højeste mindstelønninger i verden ifølge Fair Work Commission.

Der er ingen lovbestemt mindsteløn i Danmark. Men ifølge Lontjek.dk er den gennemsnitlige mindsteløn for alle private og offentlige kollektive overenskomster cirka 110 kroner i timen, eksklusiv pensionsydelser.