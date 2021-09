Manden bag oprørsbevægelsen Den Lysende Sti er død

Abimael Guzman, grundlægger af oprørsbevægelsen Den Lysende Sti, der kæmpede for at indføre et kommunistisk styre i Peru, er død.

Også hans kæreste og næstkommanderende for Den Lysende Sti, Elena Iparraguirre, blev dømt til at tilbringe resten af livet i et fængsel.

Abimael Guzman blev 86 år. Susana Silva, der er leder af fængselsvæsnet i det sydamerikanske land, oplyser, at Guzman har været syg de seneste måneder og indlagt på et hospital.

De seneste to dage forværredes han tilstand, og han skulle have været tilset af en læge igen lørdag, men døde i en celle tidligt lørdag morgen lokal tid.

Den Lysende Sti havde i 1980'erne og 1990'erne omkring 7000 oprørere under våben, da bevægelsen kæmpede for at forvandle Peru til et kommunistisk land.

Abimael Guzman, der tidligere underviste i filosofi, var livet igennem kommunist og rejste i slutningen af 1960'erne til Kina, hvor han blev imponeret over den daværende kinesiske leder Mao Zedongs kulturrevolution.

Han besluttede at bringe Maos form for kommunisme til Peru gennem en klassekamp, han indledte i 1980'erne.

Guzman oprettede Sendero Luminoso, som Den Lysende Sti hedder på spansk, og udviklede den til en af Latinamerikas mest langtidsholdbare guerillabevægelser.

Det skønnes, at 69.000 mennesker mistede livet mellem 1980 og 2000 som følge af de konflikter, Den Lysende Sti skabte i Peru.

I slutningen af 1980'erne var oprørerne blevet så stor en trussel mod staten, at to tredjedele af Perus befolkning boede i områder, der reelt var i undtagelsestilstand.

Tilhængere af Abimael Guzman kaldte ham for Marxismens Fjerde Sværd. De tre andre var Marx, Lenin og Mao.

Efter at han blev anholdt i 1992, faldt Den Lysende Sti stort set sammen som en militær trussel. Bevægelsen eksisterer stadig, men i en meget skrabet version i forhold til dens storhedstid.