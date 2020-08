Manden bag massakre i moskéer bliver dømt til livstid

Australske Brenton Tarrant, der stod bag moskéangrebene i New Zealand sidste år, er blevet dømt til livstid uden mulighed for prøveløsladelse.

- Dine forbrydelser er så ondskabsfulde, at selv hvis du er fængslet til din død, vil det ikke udgøre en hård nok straf for dine handlinger, siger Mander ved strafafsigelsen.

- Så vidt jeg kan forstå, har du ingen sympati for dine ofre, tilføjer han.

Det er første gang, at New Zealand har afsagt så hård en dom. Strafudmålingen begyndte mandag.

Den 29-årige australier er kendt skyldig i at have dræbt 51 mennesker og såret mange flere i et terrorangreb mod to moskéer i Christchurch i marts 2019.

Angrebet streamede han direkte på nettet. Kort før angrebet offentliggjorde han også et 74 sider langt manifest, hvori han beskrev sine højreekstremistiske synspunkter.

Anklagere har tidligere sagt i retten, at Tarrant ønskede at vække frygt hos dem, som han beskrev som "indtrængende", og at han omhyggeligt planlagde angrebene for at forårsage mest muligt død og ødelæggelse.

Undervejs i strafudmålingen har Tarrant blandt andet hørt erklæringer fra 66 overlevende fra den skæbnesvangre dag.

I starten af juli kom det frem, at australieren havde valgt at repræsentere sig selv under strafudmålingen.

Flere frygtede, at Tarrant ville bruge muligheden til at sprede sine hadefulde budskaber.

Derfor havde dommer Cameron Mander lagt nogle helt ekstraordinære restriktioner ned over medierne, så det ikke blev omtalt, hvis Tarrant begyndte at fremføre højreekstremistiske synspunkter.

Det betød blandt andet, at Mander efter hver eneste retsdag informerede medierne om, hvad de måtte og ikke måtte rapportere om fra salen.

Tarrant har gennem en advokat sagt, at han ikke vil gøre indsigelse mod straffen.