Mand tilbageholdes efter brand i fransk historisk katedral

Der blev sat over 60 brandfolk ind for at bekæmpe en voldsom brand, der var brudt ud i en gotisk katedral i den franske by Nantes lørdag.

Lokalt politi mistænker, at branden var påsat, da ilden brød ud tre forskellige steder i den historiske katedral Saint-Pierre-et-Saint-Paul, og søndag bliver en mand tilbageholdt i sagen.