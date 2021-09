Mand skudt af politi i New Zealand efter angreb i supermarked

- En voldelig ekstremist har begået et terrorangreb mod uskyldige newzealændere, siger hun på et pressemøde ifølge Reuters.

Det oplyser New Zealands premierminister, Jacinda Ardern, ifølge nyhedsbureauet Reuters. Hun siger, at angrebet var "inspireret af Islamisk Stats ideologi."

En mand er fredag gået til angreb i et supermarked i Auckland i New Zealand og har såret seks personer. Manden er kort efter blevet skudt og dræbt af politiet.

- Det, der skete i dag, var forargeligt, hadefuldt og forkert, siger hun og tilføjer, at angrebet ikke var repræsentativt for nogen trosretning eller befolkningsgruppe.

Jacinda Ardern fortæller, at gerningsmanden i forvejen er kendt af politiet. Han er fra Sri Lanka og har boet i landet i ti år. De seneste fem år har han været på politiets overvågningsliste.

Manden gik til angreb med kniv i supermarkedet fredag eftermiddag lokal tid, men allerede 60 sekunder efter blev han skudt og dræbt af politiet.

En video, der er lagt op på sociale medier, viser, at handlende forsøger at advare andre, efter at gerningsmanden er gået til angreb.

- Der er nogen her med en kniv. Han har en kniv. Nogle er blevet stukket, siger en kvinde på videoen.

Ifølge politikommissær Andrew Coster blev manden overvåget fredag eftermiddag, og derfor kunne politiet reagere, da han gik til angreb.

Han tilføjer, at manden arbejdede på egen hånd, og at der ikke er risiko for yderligere angreb.

Blandt de seks sårede personer er tre i kritisk tilstand, oplyser den lokale redningstjeneste ifølge Reuters.

New Zealand har tidligere været ramt af terrorangreb, og det værste i nyere tid var rettet mod to moskéer i Christchurch i 2019, hvor en mand under fredagsbønnen dræbte 51 muslimer og sårede yderligere 40.