Mand skuddræbt af Myanmars sikkerhedsstyrker trods ny aftale

Det er første melding om drab, siden ledere i det sydøstlige Asien i weekenden lavede en aftale med Myanmars militærjunta om at stoppe volden i landet.

En mand er mandag blevet skuddræbt af sikkerhedsstyrker i Myanmar i landets næststørste by, Mandalay.

Ifølge de lokale medier er andre personer også såret under skyderi i Mandalay. Der er også meldinger om, at en kvinde på motorcykel er blevet skuddræbt i den sydlige by Dawei.

Ledere i det sydøstlige Asien blev i weekenden enige om en fempunktsplan, som skal bruges til at løse krisen i Myanmar. Det oplyste formanden for Sammenslutningen af sydøstasiatiske Lande (Asean) lørdag.

Mødet fandt sted i Jakarta, Indonesiens hovedstad. Lederne af de 10 Asean-landes deltog, og blandt dem også Min Aung Hlaing.

Han er leder af Myanmars militærjunta, der ved et kup den 1. februar tog magten og udløste uroen i landet.

Det første punkt i planen er, at volden i Myanmar skal stoppes, men den del af planen holdt altså tilsyneladende ganske kort tid.

Der har været voldelige protester i landet i længere tid, hvor militæret har slået hårdt ned på protester imod militærkuppet.

Det andet punkt i planen er, at der skal skabes en fredelig dialog imellem juntaen og landets aktivister. Øvrige punkter handler blandt andet om, hvordan udsendte fra Asean kan bidrage til at løse konflikten.

Ved kuppet fjernede militæret de facto-leder Aung San Suu Kyi fra magten og overtog kontrollen i landet. Hun er blandt de mange i landet, som er blevet anholdt.

Over 700 personer er døde i forbindelse med demonstrationerne.