Mand mistænkes for kannibalisme efter knoglefund i Berlin

Tysk politi har varetægtsfængslet en 41-årig mand, der er mistænkt for at have dræbt en forsvunden mekaniker.

En forsvundet tysk mand, hvis knoglerester for nylig blev fundet i Berlin, har muligvis været et offer for kannibalisme.

Det siger offentlig anklager i Berlin Martin Steltner torsdag.

Udmeldingen kommer, efter at en 41-årig mand er blevet varetægtsfængslet under mistanke for at have udført et seksuelt motiveret drab.

Tysk politi kom første gang på sporet af forbrydelsen for ti dage siden, da knoglerester blev fundet i et skovområde i den tyske hovedstad.

Det blev siden fastslået, at knoglerne var de jordiske rester af en 44-årig tysk mand, der havde været forsvundet siden 5. september.

En efterforskning af politiets drabsafdeling afslørede efter fundet, at manden havde været offer for en forbrydelse.

Ifølge politiet arbejdede den 44-årige i byggebranchen i Berlin. Han forlod sin lejlighed kort før midnat 5. september, hvorefter han forsvandt uden nogen spor.

Politiet og den offentlige anklagemyndigheds efterforskning førte dem siden til den mistænkte gerningsmand.

Den mistænkte arbejder ifølge den tyske avis Bild som matematiklærer. Han skulle ifølge avisen have arrangeret at mødes med den 44-årige på en datingside på nettet.

Bild skriver, at politiet blandt andet har fået mistanken om kannibalisme, fordi flere af knoglerne blev fundet helt uden kødrester på.

Ifølge Bild har efterforskere også ved at kigge på den mistænktes søgehistorik på Google fundet ud af, at han tidligere skulle have interesseret sig for kannibalisme.

Sagen vækker minder om en lignende sag fra 2006, hvor en tysk mand kendt som "kannibalen fra Rotenburg" blev dømt til fængsel på livstid for at dræbe, partere og delvist spise et offer i byen Rotenburg i det nordlige Tyskland.

Sagen var en af de mest højtprofilerede sager om kannibalisme i tysk historie.