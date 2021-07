Mand i Alaska reddet efter en ugelang kamp mod bjørn

Manden, som er i 50'erne eller 60'erne, blev på et tidspunkt trukket ned i en flod af bjørnen. Det lykkedes ham at flygte til en lille barak, som han overnattede i. Men bjørnen angreb igen og igen.

En mand er blevet reddet i Alaska efter at have været forfulgt og angrebet af en grizzlybjørn gennem en uge. Det rapporterer avisen The New York Times.

Ved et tilfælde kom en af kystbevogtningens helikoptere forbi området - omkring 65 kilometer fra byen Nome. Piloterne så manden signalere med begge arme, at noget var galt, og han havde også skrevet et "SOS" og "Hjælp mig" på hyttens tag. De så også, at hyttens dør var revet af.

- Manden havde en pistol, men bjørnen kom tilbage nat efter nat, og han var udmattet efter ikke at have sovet i flere dage, siger Jared Carbajal ved Alaskas kystbevogtning.

Han er den ene af de to piloter, der kom til undsætning.

Carbajal havde med helikopteren forsøgt at undgå et skydække og fik der pludselig øje på den hektisk vinkende mand.

- Vi plejer ikke at se nogen ude i vildmarken. Han så ud til at have problemer. Han lå på sine knæ og viftede med et hvidt flag, siger den anden pilot, AJ Hammac.

Manden blev transporteret til et lægecenter i den lille by Nome, hvor han fik påsat forbindinger, men han havde ingen livstruende skader.

Grizzlybjørne er almindelige i området i det vestlige Alaska - navnligt om sommeren.

Ifølge sundhedsmyndighederne i den amerikanske delstat blev der registreret 66 bjørneangreb på mennesker mellem 2010 og 2017. Ti personer blev dræbt ved angrebene.

At den samme person blev angrebet gang på gang af en enkelt bjørn er meget usædvanligt. Også at redningen kom i sidste øjeblik.

- Det er et under, at han overhovedet blev reddet. Han havde to kugler tilbage, og jeg antager, at han var meget svækket efter ikke at have sovet i så lang tid, siger Ali Blackburn ved Alaskas kystbevogtning til The New York Times.

Alaskas departement for fisk og jagt kalder staten for "bjørneland", men det oplyses, at møder med aggressive bjørne er sjældne.