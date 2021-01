Mand er skudt og dræbt på restaurant nord for Stockholm

En mand er lørdag aften blevet skudt og dræbt på en restaurant i Märsta nord for den svenske hovedstad, Stockholm.

Ola Österling fortæller, at skuddene blev affyret udefra eller i nærheden af indgangen.

Billeder fra stedet viser flere skudhuller i restaurantens vinduer.

Politiet modtaget anmeldelsen ved 19-tiden lørdag, og der blev sendt et stort antal patruljevogne til stedet.

- Vi har fundet tegn på, at der er blevet affyret flere skud, og det er muligt, at flere personer var mål for angrebet. Det er noget, vi skal undersøge, siger Ola Österling.

Sent lørdag aften er restauranten og dele af byens centrum spærret af, så teknikere kan undersøge området.

Der er gjort flere fund, men politiet ønsker ikke at komme nærmere ind på, hvad der er fundet.

Politiet undersøger også, om restauranten eller andre steder i nærheden har kameraovervågning, ligesom at flere vidner er ved at blive afhørt.

Derudover er den dræbte mands baggrund ved at blive klarlagt.

Ifølge polititalsmand Ola Österling er det for tidligt at sige, om drabet er en del af et opgør i det kriminelle miljø.