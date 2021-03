Mand er sigtet for drab efter skyderi på tre spaklinikker i USA

Her blev otte personer skudt og dræbt på tre forskellige spa- og massageklinikker i og nær byen tirsdag aften. Seks af dem var asiatiske kvinder.

En 21-årig mand er onsdag lokal tid blevet sigtet for otte drab og et groft overfald i Atlanta i delstaten Georgia i USA.

En person blev desuden såret under skyderierne.

Ifølge politiet i Cherokee, hvor manden senere blev anholdt, har den sigtede meddelt, at han står bag skyderierne.

- Den mistænkte har taget ansvar for skyderierne, lyder det fra Jay Baker, en repræsentant for sheriffen i Cherokee, på et pressemøde.

Politiet har endnu ikke lagt sig fast på et muligt motiv for angrebene.

Amerikanske myndigheder forsøger at afdække, om angrebene var inspireret af modstand mod migranter eller asiater, eller om det var motiveret af personlige forhold.

Det faktum, at seks af ofrene deler etnicitet, har dog allerede rystet det asiatiske samfund i USA.

Det fik også USA's præsident, Joe Biden, til at udtrykke sin medfølelse for amerikanere med asiatisk baggrund, da han tidligere onsdag mødte journalister i Det Hvide Hus.

- Spørgsmålet om motiv er stadig ved at blive fastlagt, lød det fra Joe Biden.

- Men uanset hvad motivet er, ved jeg, at asiatisk-amerikanere er meget bekymrede.

Ifølge politiet har den 21-årige indikeret, at han har været en gæst på de tre massageklinikker, som blev ramt.

- For ham er disse steder et udsalgssted. Noget, han ikke burde gøre, siger Jay Baker.

- Det er en fristelse for ham, som han ønskede at eliminere.

Det står ikke klart, om den sigtede har besøgt massageklinikkerne for sex.

- Det er stadig en igangværende efterforskning, og på nuværende tidspunkt kan vi ikke svare på nogen spørgsmål angående klinikkerne eller den service, de har tilbudt under eller før denne episode, udtaler C.J. Johnson fra Atlanta Politi i en meddelelse.