Mand er idømt fængselsstraf for plan om at bortføre guvernør

Seks mænd er tiltalt for at have udtænkt plan om at bortføre Michigans guvernør. Nu er den første dom faldet.

En 25-årig amerikansk mand er idømt godt seks års fængsel for sammen med en gruppe andre at have planlagt en bortførelse af Michigans guvernør, Gretchen Whitmer, i efteråret 2020.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

I alt er seks personer tiltalt i sagen, men den dømte - Ty Garbin - er ene om at have tilstået at have indtaget en rolle i planen, der ikke blev ført ud i livet.

Anklagemyndigheden argumenterede for ni års fængsel, men bad samtidig dommeren om at tage hensyn til den hjælp, Garbin havde givet.

Derfor landede dommen på seks år og tre måneders fængsel.

Garbin har forklaret sin medvirken med, at han var frustreret over de coronarestriktioner, der blev indført i delstaten af den demokratiske guvernør.

De seks blev anholdt i oktober sidste år. Der er rejst tiltaler mod dem, som omfatter skydeøvelser med militærrifler og overvågning af Whitmers feriehjem.

Gretchen Whitmer gav daværende præsident Donald Trump del af skylden og sagde, at ekstremister over hele USA var blevet inspireret af, at han ikke offentligt tog afstand fra grupper på den yderste højrefløj.

Selv om planen om at bortføre hende ikke blev gennemført, så vil det påvirke hende resten af livet, fortæller hun.

- Truslerne fortsætter. Jeg har set store bevæbnede grupper mindre end 30 meter fra mit hus. Jeg har set dukker af mig blive hængt. Ved en demonstration for nylig var der en plakat med teksten "Brænd heksen", sagde Whitmer i juni.

Det ventes, at Ty Garbin vil blive anklagerens hovedvidne i retssagerne mod de fem andre tiltalte.