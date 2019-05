Mand dømt for drab på to kvinder er blevet henrettet i USA

52-årige Scotty Morrow døde efter at have fået en dødelig indsprøjtning klokken 21:38 lokal tid i et fængsel i Jackson i staten Georgia.

En mand, der var dømt for at have dræbt to kvinder, er natten til fredag dansk tid blevet henrettet i USA.

De to kvinder blev dræbt, da Morrow i 1994 brød ind i sin ekskærestes hus, hvor hun befandt sig med sine børn og to veninder.

Her åbnede Scotty Morrow ild mod i alt tre kvinder, hvoraf to blev dræbt.

Den ene, ekskæresten, mistede livet for øjnene af sin femårige søn.

De to havde set hinanden i et halvt år, da ekskæresten gjorde det forbi med Morrow i december 1994. Bruddet skyldtes angiveligt, at han havde været voldelig mod hende.

Selv har Morrow forklaret, at han den skæbnesvangre dag den 29. december tog han hen til huset for at forsøge at vinde hende tilbage.

Ekskæresten befandt sig i sit køkken med sine børn og veninderne, da hun og Morrow begyndte at skændes højlydt. Da en af veninderne brød ind og bad Morrow forlade huset, råbte han ad hende og tog en pistol frem.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Herefter begyndte Morrow at skyde omkring sig og ramte blandt andet veninderne i maveregionen og armen.

Ekskæresten flygtede op i sit soveværelse, hvor Morrow overmandede hende. Efter at have overfaldet hende med slag skød og dræbte han ekskæresten med et skud i hovedet.

Herefter gik han tilbage i køkkenet og skød begge kvinder i hovedet, inden han flygtede fra stedet. En af kvinderne overlevede, mens den anden mistede livet.

I 1999 blev Scotty Morrow kendt skyldig i dobbeltdrabet og dømt til døden.

12 år senere - i 2011 - blev dommen omstødt. Begrundelsen var, at hans advokater under retssagen ikke havde påpeget, at Morrow havde været udsat for overgreb og voldtægt som barn.

En beslutning højesteretten i Georgia var uenig i og derfor stadfæstede den oprindelige dødsdom.

Kort før henrettelsen torsdag undskyldte Scotty Morrow over for de tre kvinders familier.

Scotty Morrow er den femte person, der er blevet henrettet i USA i 2019.