Mand bliver 23. offer ni måneder efter masseskyderi i Texas

Masseskyderiet i den amerikanske by El Paso, Texas, i august sidste år kræver endnu et offer. Det bringer det samlede dødstal op på 23.

Guillermo Garcia døde lørdag aften lokal tid på hospitalet i byen, ni måneder efter at 21-årige Patrick Crusius blev anholdt og sigtet for at have skudt og dræbt nu 23 mennesker ude foran en Walmart i El Paso.