Mand anholdt efter præsidentdrab knyttes til USA's politi

En amerikansk-haitiansk mand, der er blevet anholdt efter drabet på Haitis præsident, mistænkes for at have forbindelse til amerikansk politi.

Haitis politi anholdt i sidste uge de to amerikansk-haitianske mænd, 55-årige Joseph Vincent og 35-årige James Solages. Politiet mistænker dem for sammen med 26 colombianere at være involveret i dødelige angreb mod præsident Jovenel Moïse i sidste uge.

Kilden specificerer ikke, hvem af de to mænd der har forbindelse til det amerikanske politi, eller hvad forbindelsen er.

Søndag lokal tid anholdt Haitis politi en tredje amerikansk-haitiansk mand ved navn Christian Emmanuel Sanon. Han mistænkes for at have rekrutteret colombianerne til at begå drabet.

De amerikanske politimyndigheder undersøger nu, hvorfor de tre haitianske mænd muligvis har deltaget i drabet.

En kilde tæt på efterforskningen siger, at Solages og Vincent har fortalt efterforskere, at de var tolke for en colombiansk militærenhed, der havde en arrestordre på præsidenten. Da de ankom til Jovenel Moïse hus, var han ifølge dem allerede død.

Solages skulle på en hjemmeside, der siden er blevet slettet, have beskrevet sig selv som en "certificeret diplomatisk agent" og som "øverstbefalende for livvagter". Dette er dog ikke blevet bekræftet.

Avisen Miami Herald citerer en unavngiven regeringskilde for at sige, at Solages for et årti siden kortvarigt arbejdede for et firma, der stod for sikkerheden omkring den canadiske ambassade i Haiti.

- Vi er opmærksomme på mistanken om en person, der kortvarigt var ansat som reservevagt hos et sikkerhedsfirma for ambassaden i 2010, siger kilden ifølge Miami Herald.

James Solages har desuden våbentilladelse. Detaljerne om Joseph Vincent er knap så mange.