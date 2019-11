Maltesisk forretningsmand er anholdt i sag om journalistdrab

Anholdelsen sker, dagen after at Maltas regering meddelte, at den vil benåde en mistænkt mellemmand, hvis personen giver oplysninger om, hvem der stod bag drabet på journalisten for godt to år siden.

Fenech er direktør og medejer af et selskab, der i 2013 vandt retten til at bygge et gaskraftværk på øen.

I februar 2017 - otte måneder før sin død - skrev Daphne Caruana Galizia i en blog om et hemmelighedsfuldt selskab i Dubai ved navn 17 Black Limited. Hun påstod, at det havde forbindelser til maltesiske politikere.

Hun kunne ikke afsløre, hvem der ejede selskabet. I en senere efterforskning fandt nyhedsbureauet Reuters dog ud af, at Yorgen Fenech var ejeren.

Myndighederne i Malta har ikke bekræftet anholdelsen af Fenech.

Under maltesisk lovgivning har myndighederne to døgn til at afhøre og sigte mistænkte. Alternativt skal de løslades.

53-årige Daphne Caruana Galizia, der blandt andet skrev om korruption, blev dræbt i et bilbombeangreb nær Maltas hovedstad, Valletta, i oktober 2017.

Tre mænd, der mistænkes for at have udført angrebet, blev anholdt i december 2017. Myndighederne har hidtil dog ikke været i stand til at fastslå, hvem der orkestrerede drabet.

Maltas regering har onsdag ikke kommenteret de nye oplysninger.