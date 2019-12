Maltas premierminister bøjer sig for presset og vil gå af

Efter massivt pres fra demonstranter, opposition og familien til en dræbt journalist meddeler Maltas premierminister, Joseph Muscat, at han vil trække sig fra sin post.

Han tilføjer, at han vil bede sit arbejderparti, Partit Laburista, om at indlede processen med at finde en afløser den 12. januar.

- Den dag vil jeg træde tilbage som leder for Arbejderpartiet. I dagene efter vil jeg træde tilbage som premierminister.

- Det er, hvad landet har brug for i øjeblikket, siger Muscat ifølge avisen Times of Malta.

- Jeg har altid sagt, at en premierminister ikke bør sidde i mere end to embedsperioder. Vi indleder processen med at finde en ny premierminister, der vil fortsætte arbejdet, siger han i tv-talen.

Hans melding kommer midt i den største politiske skandale, Malta har oplevet i årevis.

Skandalen drejer sig om drabet på den undersøgende journalist Daphne Caruana Galizia i 2017.

Hun var kendt for at lede efter oplysninger om økonomisk kriminalitet blandt højt placerede maltesere.

Drabssagen og den løbende efterforskning har udviklet sig til en alvorlig politisk krise for Maltas regering.

I sin meddelelse på tv søndag aften siger Joseph Muscat, at han har lovet, at retfærdigheden vil ske fyldest i sagen om drabet på Caruana Galizia.

- Jeg har holdt mit ord. Tre personer er sigtet for drabet på hende, og den formodede bagmand er også sigtet, siger han ifølge Times of Malta.

Tre personer tilbageholdes på mistanke om at have bragt den kraftige bilbombe, der dræbte Caruana Galizia, til sprængning.

Den hovedmistænkte i sagen er en fremtrædende forretningsmand, Yorgen Fenech, som politiet lørdag har sigtet for medvirken til drab. Han nægter sig skyldig.

Et par af Muscats nærmeste allierede er blevet sat i forbindelse med efterforskningen.

Stabschefen, Keith Schembri, og ministeren for turisme, Konrad Mizzi, trak sig tirsdag. Maltas økonomiminister har ladet sig suspendere fra regeringen, indtil efterforskningen er afsluttet.

Den hovedmistænkte, Fenech, blev sidste år afsløret som ejer af et hemmeligt selskab ved navn 17 Black, der er registreret i Dubai.

Daphne Caruana Galizia skrev inden sin død om, hvordan 17 Black havde til formål at kanalisere penge over til skattelyselskaber ejet af Schembri og Mizzi. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Regeringen har afvist Fenechs anmodning om immunitet til gengæld for at afsløre oplysninger om drabssagen og om formodet korruption, der blandt andre involverer Schembri og Mizzi. Det viser sagsakter ifølge Reuters.

Politiet har afhørt Schembri i to dage, men løslod ham torsdag uden sigtelse. Han nægter at have gjort noget forkert.

Mizzi har afvist at have nogen forretningsforbindelse til Fenech og afviser ligeledes at have gjort noget forkert.