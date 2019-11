Malta afviser immunitet til rigmand i sag om journalistdrab

Muscat understregede samtidig, at han har tænkt sig at blive på posten, indtil efterforskningen er fuldendt. Det skriver den britiske avis The Guardian.

Rigmanden Yorgen Fenech, der er en af Maltas mest fremtrædende forretningsmænd, blev anholdt i sidste uge.

Han er politiets hovedmistænkte i sagen om et drab på en journalist i 2017.

Yorgen Fenech havde tilbudt at fortælle alt, hvad han ved om sagen, til gengæld for immunitet fra at blive retsforfulgt.

Men blandt andet på opfordring fra landets rigsadvokat og Maltas politidirektør afviste regeringen rigmandens anmodning.

Tidligere på ugen trådte stabschef for regeringen Keith Schembri tilbage. Dagen efter blev han anholdt i forbindelse med sagens efterforskning.

53-årige Daphne Caruana Galizia, der blandt andet skrev om korruption, blev dræbt i et bilbombeangreb nær Maltas hovedstad, Valletta, i oktober 2017.

Tre mænd, der mistænkes for at have udført angrebet, blev anholdt i december 2017. Myndighederne har hidtil dog ikke været i stand til at fastslå, hvem der orkestrerede drabet.

I løbet af ugen har udviklingen i sagen fået Maltas regering til at smuldre.

Foruden stabschef Keith Schembri meddelte landets minister for turisme, Konrad Mizzi, tirsdag at han ville forlade regeringen. Mizzi var blandt de magthavere, som Daphne Caruana Galizia skrev kritiske historier om.

Maltas økonomiminister, Christian Cardona, har valgt at suspendere sig selv fra regeringen, indtil efterforskningen af drabet er afsluttet.