Malis væltede ledere er løsladt tre dage efter anholdelse

Præsident Bah N'Daw og premierminister Moctar Ouane blev mandag anholdt og bragt til en militærbase på ordre fra vicepræsidenten. Onsdag trak de sig fra deres poster, mens de stadig var tilbageholdt.

Vicepræsident Goïta stod bag et kup i august sidste år, hvor den tidligere præsident Ibrahim Boubacar Keita blev væltet af unge officerer i hæren.

Malis øverste politiske ledere blev anholdt mandag, efter at de foretog en regeringsrokade, hvor to officerer mistede deres poster.

Anholdelserne har medført international fordømmelse.

Onsdag opfordrede FN's Sikkerhedsråd til, at alle embedsmænd, der bliver tilbageholdt af Malis militær, frigives "sikkert, omgående og uden forbehold".

Sidste års kup i Mali skyldtes utilfredshed med korruption og med præsidentens håndtering af kampen mod militante grupper i landet.

Truslen om internationale sanktioner fik dog kupmagerne til at overdrage magten til en overgangsregering.

Den havde lovet at lave ændringer i forfatningen og holde valg inden for 18 måneder, men er nu altså blevet væltet.

Assimi Goïta har lovet, at valget skal holdes som planlagt til næste år.

Danmark har siden 2014 bidraget med forskellige militære bidrag i Mali.

Tirsdag vedtog et flertal i Folketinget, at danske styrker fra omkring 2022 og et år frem skal til Sahelregionen i Nordafrika for at deltage i den franskledede Operation Barkhane. Den bekæmper terrororganisationer i området.

Sahelregionen dækker blandt andet over Mali.

Beslutningen fik dog også kritik fra nogle kanter, fordi Malis militær netop har stået bag anholdelsen af landets præsident og premierminister.

- Det er de styrker, som Folketinget nu sender danske soldater ned for at træne. Det er dybt problematisk. Man tager ikke bestik af, hvor alvorlig situationen er lige nu, lød det tirsdag fra Eva Flyvholm, Enhedslistens forsvars- og udenrigsordfører.