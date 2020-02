Malis præsident vil i dialog med jihadistiske oprørere

- Hvorfor ikke forsøge at få kontakt til dem, som ved, hvem der trækker i trådene. Antallet af drab i Sahel er ved at blive eksponentiel. Tiden er inde til at udforske nye muligheder, siger præsident Boubacar Keita mandag.

Sahel-regionen er et langt bælte, der strækker sig tværs over Afrika fra Atlanterhavet i vest til Det Røde Hav mod øst. Det ligger mellem Sahara i nord og savanneområder og Sudan mod syd.

Boubacar Keita oplyser ikke, hvad der bliver gjort for at få etableret samtaler med oprørsgrupper. Men han siger, at regeringens øverste repræsentant for det centrale Mali, tidligere præsident Dioncounda Traore, "har til opgave at lytte til alle".

Frankrig, Malis tidligere kolonimagt, intervenerede i den blodige krise i 2013 ved at sende soldater til det afrikanske land i et forsøg på at fordrive jihadister, som havde besat og kontrollerede den nordlige del af landet.

Men siden har de militante grupper reorganiseret sig og udvidet deres angreb til den centrale del af landet.

Alene i 2019 blev mindst 456 civile dræbt og hundredvis andre såret i regionen. Det fremgår af en rapport fra menneskeretsorganisationen Human Rights Group mandag.

Regeringen i Mali har meddelt, at yderligere 10.000 soldater vil blive indsat for at modgå den jihadistiske trussel, mens Frankrig planlægger at udvide sin militære styrke i Sahel på 4500 med 600 soldater.