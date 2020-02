Malaysia er rystet af sjælden bitter politisk magtkamp

Men den 94-årig Mahathir Mohamad, som er verdens ældste regeringschef, meddelte onsdag, at han er parat til at blive premierminister igen i spidsen for en enhedsregering.

Han er dog nu stødt på stærk modstand fra sin tidligere samarbejdspartner, den 72-årige Anwar Ibrahim, som også forsøger at danne en ny regering.

Udviklingen beskrives som "chokerende" i mange af landets toneangivende medier.

Mahathir har fået meget af æren for, at Malaysias 32 millioner indbyggere i dag lever i en moderne industrination.

De 88-etager høje Petronas Tårne i hovedstaden Kuala Lumpur, som er verdens højeste tvillingetårne, er bygget under hans regering.

Den bitre og meget offentlige strid mellem to toppolitikere er usædvanlig og er blevet stadigt mere optrappet. Det sker, efter at deres koalitionsregering brød sammen.

Mahathir og Anwar fik magten ved et valg i 2018.

Deres stormfulde samarbejde kom til et endeligt sammenbrud i weekenden, efter et kupagtigt forsøg på at danne en ny regering uden Anwar.

Et gammelt fjendskab mellem dem går tilbage til 1990'erne, hvor Anwar blev udnævnt som Mahathirs kronprins.

Mahathir lagde dog efterfølgende mere og mere afstand til Anwar, som senere er blevet dømt for korruption og homoseksualitet i en omstridt retssag.

De to mænd blev dog genforenet op til valget i 2018 for at få fjernet en regering under ledelse af Najib Razak, som blev beskyldt for at lede et korrupt styre.

Der var onsdag udsikkerhed om, hvorvidt en af de to rivaler kunne sikre sig støtte fra et flertal på mindst 112 parlamentarikere.

Mahathir Mohamads farvel til posten som formand for partiet Bersatu har forstærket den store usikkerhed om, hvordan den politiske fremtid ser ud i Malaysia.