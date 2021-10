Malariavaccine er et lille skridt på vejen

Det blev udråbt til "et historisk øjeblik" og et "gennembrud", da Verdenssundhedsorganisationen (WHO) onsdag godkendte en malariavaccine til børn.

Vaccinen er et gennembrud, men den moderate beskyttelsesgrad på mellem 30 og 40 procent gør, at det ikke er en ren jubelhistorie.

Det siger Thor Grundtvig Theander, professor i parasitologi ved Københavns Universitet og ekspert i malaria. Han kalder vaccinen et skridt på vejen, men mener ikke, at den alene løser problemet.

- Det er et gennembrud, fordi det er første gang, man har registreret, at man måske kommer til at bruge en vaccine mod malaria.

- Desværre er det sådan, at vaccinen ikke er særligt effektiv. Så hvad den reelt kommer til at betyde i bekæmpelsen af malaria, er jeg mere forbeholden over for, siger Thor Grundtvig Theander.

Det er første gang i de 50-60 år, der er blevet forsket i en malariavaccine, at WHO giver en vaccine grønt lys.

Den kræver dog, at man skal vaccineres fire gange i løbet af 18 måneder.

- Det kan blive ret svært at rulle den ud. Hvis du skal have fat i børn fire gange rundt omkring i Afrika, kan det være en logistisk udfordring, siger han.

Michael Alifrangis, professor ved Center for Medicinsk Parasitologi ved Københavns Universitet, mener også, at det kan være svært at få vaccinen ud til alle.

Problemer med dårlig infrastruktur, lange afstande eller krige kan sætte en stopper for en effektiv udrulning.

- Det går måske i byerne, men midt inde i Congo eller i borgerkrigshærgede områder, der er det ikke ligetil, siger han.

Han kalder alligevel godkendelsen en milepæl, fordi den giver håb om, at man kan lave en mere effektiv vaccine.

Og så mener han, at den kan gøre en forskel sammen med de andre værktøjer, der i forvejen er i brug.

Det er summen af tiltag, der tilsammen kan nedbringe malaria, understreger Michael Alifrangis.

Blandt andet har myggenet mange år spillet en stor rolle i kampen mod malaria.

- Myggenet har vist sig at give en ekstremt effektiv beskyttelse, hvis de sættes rigtigt op, siger han.

Nogle steder falder antallet af smittede med næsten 50 procent.

Desuden er man i gang med behandling af både gravide og spædbørn. Det har vist gode resultater.

Michael Alifrangis pointerer også, at man skal være opmærksom på langtidseffekterne.

Vaccinerede børn opbygger nemlig ikke samme immunitet med vaccinen, som de ville efter at være smittet med malaria.

- Man fjerner parasitter, der kunne have givet naturlig immunitet. Men hvis alternativet er død, så der er ikke så meget at diskutere, siger han.

Det bedste middel mod malaria er, at man løfter levestandarden der, hvor malariaen er.

Det giver færre tilfælde og bedre mulighed for god behandling i rette tid, og det er med til at bringe antallet af døde ned, siger Michael Alifrangis.

Den Afrikanske Union mødtes torsdag med WHO. De kommende dage vil parterne tale om, hvordan man hurtigst muligt får udrullet vaccinen til flest muligt på det afrikanske kontinent.