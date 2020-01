Major om mulig nedskydning ved fejl: Iran var på stikkerne

Flere kilder rapporterer torsdag, at flyet, der onsdag styrtede ned i Iran, kan være blevet skudt ned af et iransk missil ved en fejl.

Står Iran bag, er major Karsten Marrup, chef for Center for Luftoperationer ved Forsvarsakademiet, overbevist om, at det er en fejl.

- Halvdelen af de passagerer, der omkom, 82, er iranske statsborgere. Og Iran har jo ingen interesse i at skyde et civilt passagerfly ned på det her tidspunkt, siger han.

Han peger desuden på, at det iranske forsvar må have været på stikkerne, idet flystyrtet skete, kort efter at Iran onsdag havde skudt missiler af sted mod amerikanske baser i Irak.

- I den kontekst er det nemt at forestille sig, at det iranske luftforsvar har været helt på stikkerne, fordi de var bange for modangreb fra amerikanske kampfly, siger Karsten Marrup.

Han fortæller, at der findes teknologi, som kan se, om der er tale om et almindeligt passagerfly, men der kan være flere årsager til, at Iran kan have taget fejl.

- En radar kan ikke umiddelbart se forskel. Den kan bare se, at noget kommer flyvende. Der skal være en transponder, som er en lille radio, der sender en kode ud på fire tal, som fortæller, hvad det er for et fly.

- Den kode med de fire tal skal man så koble med en flyveplan, og det er sådan, man identificerer fly over hele verden, siger majoren og tilføjer:

- Den teknologi eksisterer jo. Men der kan være mange årsager. Det iranske luftforsvar har nok været lidt på stikkerne, måske derfor har de taget fejl og lavet fejlprocedurer, så de ikke kunne konsolidere koden med en flyveplan.

Efter at have gennemset data fra satellitter fortæller en amerikansk embedsmand ifølge nyhedsbureauet Reuters, at USA's regering har konkluderet, at flyet med høj sandsynlighed blev skudt ned missiler.

USA's præsident, Donald Trump, har ikke direkte bekræftet oplysningerne, men han antyder det og siger, at han ikke tror, at styrtet skyldtes en teknisk fejl.

Også Canadas premierminister, Justin Trudeau, har udtalt, at efterretninger viser, at flyet blev skudt ned af et iransk missil. Det kan være sket ved en fejl.

Lederen af Irans luftfartsmyndigheder har dog torsdag svaret, at "det er umuligt, at et missil ramte det ukrainske fly". Det skriver det iranske nyhedsbureau ISNA ifølge nyhedsbureauet Reuters.