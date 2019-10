Major: Krise kan vente IS efter leders mulige død

Hvis det bliver endeligt bekræftet, at lederen af Islamisk Stat, Abu Bakr al-Baghdadi, er død i et luftangreb i Syrien natten til søndag, så er det operative spørgsmål: Vil en naturlig leder stå klar, eller bliver IS kastet ud i en ledelseskrise?

- Hvis det er rigtigt, at han er død, så må vi vente og se. Der kan opstå en ledelseskrise og fragmentering af gruppen, men der kan også stå en ny leder klar.

- Krisen kan opstå, hvis de enten skal finde en ny leder, hvis flere skal konkurrere om ledelsesposten, eller hvis der står en leder klar, som måske ikke er nok inde i operationerne og har det nødvendige netværk, siger han.

Mikkel Storm Jensen kalder Abu Bakr al-Baghdadi for en nøgleperson, fordi han var "den åndelige og operative leder af Islamisk Stat".

Det er ifølge ham "rimelig kritisk", når der skal en ny leder ind i en organisation som Islamisk Stat.

Det kan dog blive en smule lettere for IS, hvis ledelsesskiftet kommer til at foregå på nuværende tidspunkt, forklarer majoren.

- Havde det været før, at Trump trak sine styrker hjem fra Syrien, havde jeg sagt, at IS var under et alvorligt pres. Men det pres er blevet lettet.

- De er dog stadig pressede, for kan man finde dem og enten fængsle eller dræbe dem, så gør man det. Det her er ikke som at få en ny chef i en civil virksomhed, siger han.

I begyndelsen af oktober trak den amerikanske præsident, Donald Trump, de amerikanske soldater ud af de nordøstlige dele af Syrien.

Uanset om en ny leder står klar eller ej, så er Mikkel Storm Jensen sikker på, at Baghdadi - hvis han er død - bliver gjort til martyr.

- Jeg kan ikke forestille mig andet, end at IS' overlevende propagandafolk vil spille Baghdadis død op som et martyrium.

- De gør meget ud af martyrrollen, og det er integreret i deres ideologi og doktrin, siger han.

Ifølge CNN afventer de amerikanske myndigheder, at en dna-prøve skal vise, hvorvidt den dræbte er Baghdadi.