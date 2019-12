Verdenssundhedsorganisationen, WHO, anbefaler, at omkring 95 procent af en befolkning bør være vaccineret for at sikre befolkningens immunitet mod mæslinger. I Samoa ligger vaccinedækningen på blot 31 procent. (Arkivfoto)

Mæslinger tager livet af 48 børn i Samoa

En sag om to sygeplejersker, der blandede en mæslingevaccine forkert og dermed var skyld i to spædbørns død, har rystet samoanernes tillid til sundhedssystemet.

I østaten Samoa er 48 børn under fire år døde, siden de første meldinger om dødsfald relateret til mæslinger begyndte at løbe ind i slutningen af oktober.

