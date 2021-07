Mænd ville angribe Demokraternes kontor i Californien

Ifølge anklageskriftet begyndte de to mænd, Ian Rogers og Jarrod Copeland, at planlægge angrebet efter, at den republikanske præsident Donald Trump tabte præsidentvalget i 2020.

To mænd fra den amerikanske delstat Californien er anklaget for at planlægge et bombeangreb mod Demokraternes hovedkvarter i delstaten.

De to mænd er også anklaget for at have kontaktet højreorienterede, semimilitante grupper for at få hjælp og støtte til et bombeangreb.

Det skulle ifølge Reuters være gruppen "Proud Boys", der var meget synlige under stormen på Kongressen 6. januar, hvor Trump-tilhængere med magt tiltvang sig adgang til USA's parlament for at stoppe den demokratiske godkendelse af valgresultatet.

Jarrod Copeland er samtidig medlem af militsen "Three Percenters", en højreorienteret gruppering, der er imod statslig indblanding og restriktioner for skydevåben. Gruppen var ligeledes synlig i stormen på Kongressen.

Anklagemyndigheden har fremlagt utallige beskeder mellem de to. I januar skriver Rogers:

- Jeg vil virkeligt gerne sprænge en demokratisk bygning i luften.

Copeland svarer:

- Jeg er enig. Planlæg angrebet.

Tankerne om at foretage et voldeligt angreb på politiske modstandere startede allerede i november 2020 efter valget ifølge anklagerne.

Her skulle Rogers have skrevet til Copeland på en krypteret beskedtjeneste, at der nu var behov for, "at ramme fjenden i munden".

De to diskuterede herefter, om de skulle angribe delstatens guvernørs bopæl. De diskuterede også bombeangreb på Twitter og Facebooks hovedkvarter.

Donald Trump har angrebet både Twitter og Facebook markant for at lukke ned for hans konti på grund af hans gentagne slet skjulte opfordringer til optøjer og beskydninger om, at en konspiration havde frastjålet ham valgsejren.