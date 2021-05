Mænd bag jihadangreb i Barcelona får op til 53 års fængsel

Mohamed Houli Chemlal og Driss Oukabir - begge med marokkansk baggrund - dømmes for at at have været en del af en terrorcelle. Deres straffe lyder på 53 og 46 års fængsel.

Den tredje, Said Ben Iazza, får 8 års fængsel for at have arbejdet sammen med gruppen.

Udover 16 dræbte blev 140 såret ved angrebene i og omkring Barcelona.

De dømte hjalp de jihadister, som udførte forbrydelsen. De blev alle dræbt af politiet.

Ved et af angrebene kørte de varebil i høj fart ned ad Barcelonas mest kendte strøg, Las Ramblas. Her blev fodgængere kørt ned.