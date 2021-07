Mænd bag blodigt angreb under Hongkong-protester idømt fængsel

En domstol i Hongkong har torsdag idømt syv mænd mellem fire og syv års fængsel for deres rolle i et angreb mod prodemokratiske demonstranter og journalister i 2019.

Her skabte over 100 personer i hvide T-shirts en af opstandelsens mest voldelige scener, da de med kæppe og jernrør gik til angreb på en stor gruppe demonstranter.

Angrebet førte efterfølgende til kritik af politiet, som af demokratiske aktivister blev beskyldt for at have reageret for langsomt.

Nogle beskyldte endda politiet for at have samarbejdet med de mennesker, der blev mistænkt for at stå bag angrebet.

Politiet i Hongkong har afvist beskyldningerne og forklaret den langsomme reaktion med, at man var travlt optaget med at holde styr på protester andre steder i byen.

Fem af de syv dømte mænd er torsdag blevet kendt skyldige i at have startet optøjer og bevidst forsøgt at skade andre.

De er blevet idømt syv års fængsel, hvilket var den hårdest mulige straf.

De resterende to blev kun kendt skyldige i at have deltaget i optøjer. De er idømt fire år og otte måneders fængsel.

Dommer Eddie Yip beskrev i sin kendelse forbrydelserne som nogle, "der førte til panik blandt den brede befolkning".

Det er første gang, at nogen af overfaldsmændene fra angrebet 21. juli er blevet dømt.

Flere støtter til de dømte foldede efter domsafsigelsen et banner ud foran retsbygningen med teksten: "De blev tvunget til at forsvare deres hjemland og fik alvorlige domme. Hvor er retfærdigheden?".

Politiet i Hongkong oplyste i sidste måned, at det har anholdt 63 personer for at have taget del i angrebet i Yuen Long.

15 er indtil videre blevet tiltalt, men ifølge flere lokale medier var 7 af dem ikke en del af overfaldsgruppen.

En af de tiltalte er en tidligere demokratisk politiker ved navn Lam Cheuk-ting, der blev såret, mens han livestreamede angrebet.

En prisvindende journalist fra det statsstøttede medie RTHK blev i april dømt for at skaffe flere bilers registreringsnumre ulovligt i et forsøg på at spore de ansvarlige for angrebet.