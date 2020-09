Madrid lukker delvist ned efter stigning i coronasmitte

Den delvise nedlukning berører over 850.000 af de 6,6 millioner indbyggere i regionen.

En del af den region, som den spanske hovedstad Madrid ligger i, lukker ned igen, efter at den nærmest har oplevet en eksplosion af nye coronatilfælde.

De hundredtusinder af spaniere må kun forlade området hvis de skal på arbejde, til lægen eller følge deres børn i skole.

Det siger lederen af den regionale regering, Isabel Diaz Ayuso, på en pressekonference fredag.

Det er ikke tilladt at samles flere end seks mennesker i hele regionen. Indtil nu har grænsen ligget ved ti personer.

- Rapporter tyder på, at det meste smittespredning sker i private omgivelser, i personlige relationer mellem familier og venner, siger Diaz Ayuso.

Hun var selv smittet i begyndelsen af udbruddet.

- Vi er forpligtet til at indføre disse tiltag i disse bestemte områder. Hvis vi ikke gør det, risikerer vi, at det spredes til hele Madrid. Vi har tid til at undgå det.

Reglerne træder i kraft mandag.

Flere områder i det sydlige Madrid har meldt om over tusind smittetilfælde per 100.000 indbyggere. Det er omkring fem gange over gennemsnittet i Spanien, der i forvejen har en af de højeste smitterater i Europa.

Sundhedsmyndigheder advarer om, at hospitalerne er under stigende pres på grund af det voksende antal coronapatienter. Hver femte patient, der er indlagt på et af Madrids hospitaler, er syg med covid-19.

Spaniens regering ophævede 21. juni den nødtilstand, der var indført for at bremse smittespredningen. Det indebar blandt andet strenge nedlukninger og restriktioner.

Siden da har ansvaret for indsatsen mod pandemien ligget hos de regionale styrer i landets 17 regioner.