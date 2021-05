Madeleine McCanns forældre holder fast i spinkelt håb

Forældrene til den britiske forsvundne pige Madeleine McCann håber stadig at få deres datter at se igen.

- Hver maj er hård. Det er en påmindelse om, at endnu et år, vi kunne have haft sammen, er blevet taget fra os.

- I år er særlig hård, da vi skulle have fejret Madeleines 18-årsfødselsdag, skriver forældrene Kate og Gerry McCann i en meddelelse på den officielle "Find Madeleine"-hjemmeside.

Forældrene skriver videre, at de "fortsat holder fast i håbet om at se Madeleine igen, uanset hvor spinkelt håbet er".

De tilføjer, at de er "virkelig taknemmelige" for den støtte, de har modtaget gennem årene i sagen, der har været en af Storbritanniens mest omtalte sager om forsvundne personer.

På trods af en enorm international eftersøgning af Madeleine er der ikke fundet nogen spor af hende, og ingen er blevet stillet til ansvar i sagen.

Tyske efterforskere har imidlertid identificeret en dømt sexforbryder, der går under navnet "Christian B", som hovedmistænkt i sagen.

"Christian B" afsoner i øjeblikket en syv års fængelsstraf for en voldtægt af en 72-årig amerikaner i Praia da Luz i 2005.

I begyndelsen af maj skrev Sunday Times, at politiet i Tyskland også forsøger at sigte ham for en voldtægt, der blev begået i 2004, inden for kort tid.

Londons Metropolitan Police fortsætter stadig efterforskningen af Madeleine-sagen den dag i dag.

Kate og Gerry McCann skriver i deres meddelelse, at de er taknemmelige for politiets indsats, der også har stået på under coronapandemien.

- Som vi har sagt gentagne gange før, er vi nødt til at vide, hvad der er sket med vores dejlige datter, skriver parret.