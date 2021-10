Madagaskar lider under klimahungersnød

For fjerde år i træk har tørken ødelagt hans høst og livsgrundlag.

Sådan er det for mange i regionen Grand Sud i Madagaskar.

Mere end en million mennesker - cirka 40 procent af regionens befolkning - er nu afhængige af nødrationer.

- Førhen var der regn. Masser af regn. Jeg dyrkede søde kartofler og havde masser af penge. Jeg blev endda gift, fordi jeg var rig, siger Tsimamorekm Aly til Reuters.

Nu er han omgivet af tør, støvet jord, hvor der kun gror kaktus.

De Forenede Nationer (FN) advarer om udviklingen, som de kalder en "klimahungersnød".

- Situationen i det sydlige Madagaskar er meget bekymrende, siger Alice Rahmoun, talsmand for FN's Fødevareprogram i landet.

- Jeg har besøgt flere distrikter og hørt fra familier, hvordan klimaforandringer betyder, at de sulter, siger hun.

Regnen er blevet mere uforudsigelig på Madagaskar.

Ifølge forskere er der i hvert i de seneste seks år i træk faldet mindre regn, end der plejede at gøre.

- I nogle landsbyer har det senest regnet rigtigt for tre år siden. I andre er det otte eller ti år siden. Markerne ligger brak, fordi frøene ikke spirer. Der er ingen mad, siger Rahmoun.

Madagaskar står for mindre end 0,01 procent af verdens CO2-udledning, vurderer forskningsprojektet Global Carbon Project.

Alligevel rammer klimaforandringerne særligt hårdt her. Ifølge FN's Klimapanel stiger temperaturerne i det sydlige Afrika dobbelt så hurtigt som i resten af verden.

Tidligere har konflikter været årsag til hungersnød. Når konflikten sluttede, kunne folk bevæge sig og finde mad. Men der er fred på Madagaskar.

- Klimaforandringer har en stor indvirkning på hungersnøden i Madagaskar. De forstærker den, sagde den madagaskiske præsident, Andry Rajoelina, da han tidligere på måneden besøgte de værst ramte områder.

Man forsøger at hjælpe den plagede befolkning.

Den madagaskiske regering har givet små stykker jord andre steder i landet til 200 familier fra de værst ramte områder.

Samtidig lærer de, hvordan man driver et landbrug, der er mere hårdført over for tørke.

Desuden har den franske virksomhed Nutriset åbnet en fabrik på Madagaskar. Den skal producere 600 ton jordnøddebaserede nødrationer til børn.

Unicef forventer, at over en halv million madagaskiske børn i den kommende tid vil lide af akut fejlernæring. 110.000 af dem i en sådan grad, at de risikerer underudvikling, sygdom og død.