Macrons parti før EU-valg: Bannon er til at kaste op over

Han beskyldes for at blande sig i valget til fordel for højreradikale kræfter.

De politiske spændinger vokser i Frankrig forud for valget til Europa-Parlamentet i næste uge. En af forklaringerne er den tidligere strateg for præsident Donald Trump i USA, Steve Bannon.

EU-valget i Frankrig finder sted den kommende søndag, hvor der også stemmes i Danmark.

Det ventes at blive et hårdt opgør mellem præsident Emmanuel Macrons parti La République en Marche (LREM), og Marine Le Pens nationalistiske parti Rassemblement National (RN).

Le Pen håber på, at hun for alvor kan ride med på den bølge, som de højrenationale partier lige nu oplever i store dele af EU. Det vil være et nederlag for Macron, hvis RN bliver større end hans eget parti ved EU-valget.

Bannon fortalte lørdag til avisen Le Parisien, at han vil være i Frankrig under valget.

Han siger, at det europæiske valg er langt vigtigere end nogen af de nationale valg i EU-staterne.

Han kalder valget 26. maj for en folkeafstemning om Macrons politik, og han spår et "jordskælv".

Lederen for LREM's kampagne, Stephane Sejourne, håner på Twitter Bannon for at komme til Paris og indlogere sig på et luksushotel for at hjælpe Le Pen.

- Det er et angreb på det suveræne valg ... Det giver en lyst til at kaste op, skriver han.

Nathalie Loiseau, som er en af LREM's spidskandidater, raser også over amerikaneren, der førte den såkaldte alt-right-bevægelse frem i USA. Kritikere kalder bevægelsen racistisk og fascistisk.

- Han forsøger ikke engang at skjule, at hans ønske er at blande sig i vores valg, siger hun.

Bannon har, siden han forlod Det Hvide Hus, arbejdet for at samle det yderste højre i Europa. Det har han fået opbakning til fra Le Pen, Italiens indenrigsminister, Matteo Salvini og andre højrenationale partier i Europa.

De samlede sig lørdag til at stort arrangement i den italienske by Milano.

Nicolas Bay, der er et fremtrædende medlem af Le Pens parti, afviser, at Bannon blander sig i den franske valgkamp.

- Vi har drevet denne kampagne på en helt uafhængig måde uden nogen udenlandsk eller udefra kommende indflydelse, siger han.

De seneste meningsmålinger viser, at Le Pens RN har en svag føring eller står helt lige med Macrons parti.