Macrons kandidat taber borgmestervalg i Paris

Hidalgo står til 30 procent mod 22 procent til den konservative kandidat Rachida Dati.

På tredjepladsen kommer tidligere sundhedsminister Agnes Buzyn fra Macrons parti med 17,7 procent,

Valget i Paris er kompliceret med et system af vundne delgerede, som det sker ved primærvalg i USA. Kandidater har herefter muligheden for at gå sammen inden anden valgrunde, hvis de har sikret sig over fem procent af stemmerne i første omgang.

På grund af coronavirus er det fortsat usikkert, om der kan afholdes en anden valgrunde. Valgdeltagelsen var meget lav søndag af samme grund.

Den første valgrunde er endt som et stort nederlag for Macron. Ikke mindst set i forhold til de 33 procent, som hans parti En Marche vandt i Paris ved valget til Europa-Parlamentet sidste år.

At tabe Paris skyder hul i Macrons plan om at bygge en lokal magtbase for sit parti, der skal kunne gøre indhug i de gamle strukturer, som har været domineret af Socialistpartiet og de konservative.

Men der var også gevinster for Macron.

To af hans ministre, Gérald Darmanin og Franck Riester, vandt i byerne Tourcing i nord og Coulommiers nær Paris allerede i første runde. De fik over 50 procent af stemmerne.