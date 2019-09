Macron vil have Trump og Rouhani til mødebordet

Tirsdag skal han så mødes med Trump igen.

Alle øjne hviler på Trump og Rouhani, og der er spekulationer om et muligt historisk møde, selv om forholdet mellem de to præsidenter er anspændt, skriver AFP.

- Jeg vil gøre, hvad jeg kan, for at forudsætningerne for en samtale er til stede, siger Macron til journalister.

Ved afrejsen til New York søndag erkendte Macron, at et nyligt droneangreb mod saudiarabiske olieanlæg ikke ligefrem forbedrede udsigterne til et møde.

Men begge hovedpersoner er i New York, og "noget kan ske", siger Macron.

- Frankrig forsøger at komme med nogle forslag for at undgå en optrapning, siger præsidenten.

Han håber på et gennembrud i striden mellem USA og Iran om den atomaftale, som Trump har trukket USA ud af og Iran har overtrådt.

Det handler især om det iranske nuværende og fremtidige atomprogram, landets ballistiske missiler og Irans regionale indflydelse.

- Vi har brug for sammen med vores allierede, regionale aktører og Iran at sidde rundt om bordet og komme videre på disse fire punkter, siger Macron.

Da den franske præsident var vært for G7-gruppens møde i Frankrig i august, forlød det, at Trump var villig til at møde sin iranske kollega, hvis de rette forudsætninger var til stede.

Men siden er spændingerne mellem USA og Iran blevet værre.

USA beskylder Iran for at stå bag forrige weekends droneangreb mod olieanlæg i Saudi-Arabien, som de iranskstøttede houthi-oprørere i Yemen har taget skylden for. Iran afviser anklagen.

I en fælles udtalelse ved FN's Generalforsamling mandag aften erklærer Storbritannien, Frankrig og Tyskland sig enige med USA. I erklæringen siger de, at det er "tydeligt", at Iran er ansvarlig for angrebet.

Da Trump ankom til FN's hovedkvarter mandag, blev han spurgt om muligheden for, at han mødes med Rouhani.

- Vi får se, hvad der sker, lød svaret fra den amerikanske præsident.