Macron truer med at trække franske styrker ud af Mali

Malis hidtidige præsident, Bah N'Daw, og hidtidige premierminister, Moctar Ouane, blev anholdt og tvunget til at træde tilbage af vicepræsident Assimi Goïta, der ledede kuppet for en uge siden.

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, overvejer at trække franske styrker ud af Mali. Det vil ske, hvis han ser tegn på tiltagende radikal islamisme i det afrikanske land efter et nyligt kup.

Macron gør det klart, at han ser klare tendenser til radikal islamisme i Mali.

- Hvis disse tendenser bliver stærkere, bliver de franske styrker trukket hjem, siger den franske præsident til søndagsavisen Le Journal du Dimanche.

Frankrig har over 5000 soldater udstationeret i Mali for at støtte lokale styrker i deres kamp mod de islamistiske ekstremistgrupper.

Macron har for nylig understreget over for vestafrikanske ledere, at franske soldater ikke vil være i regionen "for evigt."

Mali var indtil et militærkup i 2012 et demokratisk velfungerende land efter afrikansk målestok. Men langsomme politiske reformer og en forfærdelig økonomi har været årsager til en stigende utilfredshed i befolkningen, og den islamistiske trussel synes at tage til.

Kuppet for en uge siden var det andet på ni måneder i det vestafrikanske land.

5100 soldater er indsat i både Mali og en række andre lande i Sahel-regionen, som er en frontlinje i kampen mod militant islamisme på det afrikanske kontinent.

Frankrig har støttet styrker i Mali, Mauritania, Niger, Burkina Faso og Tchad i Sahel-regionen siden 2013.

Macron siger til Journal du Dimanche, at han har gjort det klart for de politiske ledere i regionen, at han ikke vil støtte lande, hvor der ikke er demokrati eller overgang til demokrati.