Macron opruster i krigen mod fake news

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, går nu i offensiven for at sikre, at udlændinge ikke blander sig i Frankrigs demokrati med fake news.

- Det er et forsvar, Macron stiller op. Et værn mod utilsigtede hændelser, siger Henrik Prebensen, seniorforsker i fransk ved Københavns Universitet.

- Han prøver simpelthen at sørge for, at der ikke er nogle alternative platforme, som han ikke har nogen mulighed for at styre, og hvor man ikke kan sikre sig, at kommunikationen er troværdig.

Kommission består af professorer, journalister og undervisere.

De skal inden årets udgang komme med konkrete forslag til, hvordan man kan oplyse om og lovgive mod had og misinformation i den offentlige debat.

Allerede tilbage i 2018 begyndte præsident Macron sin kamp mod misinformation og konspirationer fra udenlandske aktører.

Kampen rummede dengang blandt andet en lov, der gav et officielt tilsynsråd nye beføjelser til at håndtere de digitale platforme.

Regeringen nedsatte også tidligere på året en gruppe under Generalsekretariatet for National Sikkerhed. Den skal beskytte mod digital indblanding fra udlandet i valgperioder.

Der har i de seneste år været store problemer med indblanding fra udenlandske aktører, når der bliver afholdt demokratiske valg.

Både i Storbritannien og USA har propaganda og konspirationsteorier gjort det svært for befolkningerne at vide, hvad der er sandt, og hvad der er falskt.

Flere andre lande har også oprustet i kampen mod misinformation og lavet lignende initiativer.

Macrons seneste initiativ skal ses i lyset af denne udvikling.

Han håber, at man i EU med tiden kan enes om nogle fælles regler, der skal styrke bekæmpelsen yderligere.

Timingen af den nye kommission er ikke tilfældig.

Franskmændene går til præsidentvalg søndag den 10. april 2022. Og Emmanuel Macron vil gerne sikre sig yderligere fem år som præsident.

Men kommissionen kan også tolkes politisk og ses som et værn, Macron stiller op mod sin største rival, Marine Le Pen fra Reassamblement Nationale - National Samling.

- Hun har jo søgt direkte kontakt med Vladimir Putin (Ruslands præsident, red.) og fået lån fra Rusland til det politiske arbejde i partiet, siger Henrik Prebensen.

Frankrig har problemer med, at de politiske partier ikke får særlig meget støtte fra staten, hvis de ikke er repræsenteret i Nationalforsamlingen.

- Så har hun kigget sig om efter andre steder at skaffe penge, og det har så været i Rusland. Det har vakt stor opstandelse, at russerne begynder at finansiere politiske bevægelser i Frankrig. Og det kunne jo føre både det ene og andet med sig. Det er det, der skal foregribes, siger Henrik Prebensen.

Ved præsidentvalget i 2017 var der forsøg på russisk indblanding. Der blev dengang sendt rygter i omløb om, at præsident Macron var homoseksuel.

Homoseksualitet er ikke velanset hos alle i Frankrig, der visse steder er meget katolsk.