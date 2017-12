Macron opfordrer Israels leder til at vise mod i fredsproces

Der må opbygges en form for tillid, der kan hjælpe fredsprocessen i gang igen, siger Macron efter et møde med Netanyahu i Paris søndag.

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, beder den israelske premierminister, Benjamin Netanyahu, om at vise "mod" over for palæstinenserne.

- Jeg opfordrede premierministeren til at vise mod i sin omgang med palæstinenserne for at få os ud af det nuværende dødvande, siger Macron.

Den franske præsident fordømmer angreb på Israel efter USA's anerkendelse af Jerusalem som Israels hovedstad.

Præsident Macron understreger samtidig, at konflikten skal løses via en tostatsløsning.

Han har sagt til Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, at han ikke støtter USA's anerkendelse af Jerusalem som hovedstad.

Macron opfordrer samtidig den israelske leder til at genoptage forhandlinger med palæstinenserne.

Han understreger, at et stop for byggeriet i de israelske bosættelser vil være et vigtigt signal at sende til palæstinenserne, skriver Reuters.