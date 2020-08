Macron og Merkel enige om at støtte opstand i Minsk

Macron pointerer, at hviderusserne selv må finde frem til en løsning, men at EU er parat til at hjælpe.

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, siger torsdag, at han og forbundskansler Angela Merkel er enige om, at EU skal støtte demonstranterne i Hviderusland.

Den franske præsident foreslår også, at Rusland skal deltage i mæglingsbestræbelser i Hviderusland.

Landet har været præget af store demonstrationer siden et præsidentvalg den 9. august. En stor del af befolkningen siger, at valget var præget af udbredt valgsvindel. Oppositionen mener, at præsident Aleksandr Lukasjenko uden nogen ret forsøger at blive på sin post.

Merkel og Macron mødtes torsdag på den franske præsidents ferieresidens Fort de Brégançon på den franske Riviera.

- En dialog mellem de hviderussiske myndigheder, oppositionen og civilsamfundet er helt afgørende. Vi håber, at hviderusserne selv kan få dette i stand.

- EU er klar til at støtte dem, hvis vores rolle som mæglere kan være nyttig, siger Macron.

Han understreger, at Rusland også må støtte et eventuelt mæglingsforsøg.

I Hviderusland syntes situationen at blive yderligere polariseret, da myndighederne har taget skridt til en retssag mod et nyt oppositionsorgan. Myndighederne siger, at det nye organ ulovligt arbejder på en magtovertagelse.

Lukasjenko truede onsdag med at rense gaderne for demonstranter.

Den hviderussiske leder, der har styret landet med jernhånd gennem 26 år, står over for den hidtil største udfordring fra landets prodemokratiske bevægelse.

Det organ, som han vil slå ned på, er det nye koordinationsråd, som har et erklæret mål om at forhandle om magtoverdragelse til oppositionen. Blandt rådets mange medlemmer er en række kunstnere samt præsidentkandidaten Sviatlana Tsikhanouskaja, som gør krav på at have vundet valget.

Den 37-årige Tikhanovskaja fik ifølge myndighederne kun opbakning fra omkring ti procent af vælgerne. Hun har efter valget søgt tilflugt i nabolandet Litauen.