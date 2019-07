Macron og Leyen ser frem til svært samarbejde med Johnson

Flere frontfigurer i EU-samarbejdet ser frem til at samarbejde med Boris Johnson, der tirsdag ganske som ventet blev bekræftet som formand for Det Konservative Parti og dermed kommende premierminister i Storbritannien.

I Paris har præsident Emmanuel Macron tirsdag besøg af EU-Kommissionens næste formand, Ursula von der Leyen. De sender begge en hilsen til Johnson.

- Først og fremmest vil jeg ønske Boris Johnson tillykke med nomineringen som premierminister. Jeg ser frem til et godt samarbejde med ham, siger von der Leyen.

Johnson har varslet en helt anden og hårdere linje i forhandlingerne med EU om brexit. Den konservative leder vil ikke acceptere den aftale, som hans forgænger i Downing Street 10, Theresa May, indgik med EU i november 2018.

Skilsmisseaftalen bliver lavet om, har han lovet briterne. Han har også sagt, at han er sikker på, at de øvrige EU-lande er så bange for et aftaleløst brexit, at det ikke er en reel risiko for Storbritannien.

- Der er mange forskellige og svære sager, som vi skal håndtere sammen. Vi står foran en udfordrende tid, siger Ursula von der Leyen.

Den franske præsident, der har sagt, at EU ikke skal være bange for en papirløs skilsmisse, fokuserer tirsdag på det vigtige samarbejde med briterne.

- Jeg ønsker virkelig at samarbejde med ham så hurtigt som muligt. Ikke kun om europæiske emner og de fortsatte forhandlinger om brexit, men også om internationale sager, som vi koordinerer i tæt parløb med Storbritannien og Tyskland. Det kunne være om situationen i Iran, siger Macron.

Macron skal mødes med Johnson en af de næste dage, oplyser præsidentkontoret i Paris ifølge nyhedsbureauet Reuters.

EU's chefforhandler for brexit, Michel Barnier, gentager det standpunkt, som EU's stats- og regeringschefer har sagt i kor et utal af gange det seneste halve år:

Han ser udtrædelsesaftalen som færdigforhandlet, men man er parat til at ændre den politiske erklæring om det fremtidige forhold.

- Vi ser frem til at samarbejde konstruktivt med premierminister Johnson og muliggøre ratificeringen af udtrædelsesaftalen og opnå et velordnet brexit. Vi er klar til at ændre på den vedtagne erklæring om vores nye partnerskab, siger Barnier.

Det samme sagde EU-Kommissionens førstenæstformand, Frans Timmermans, på et pressemøde tidligere tirsdag i Bruxelles. Timmermans bliver også førstenæstformand i den næste kommission.

Timmermans har tidligere kritiseret Johnson. Hollænderen har med inspiration i den britiske tv-serie "Fars hær" sammenlignet de britiske brexit-forhandlere med idioter, der løber forvirrede rundt.

Førstenæstformanden var mere diplomatisk, da han tirsdag blev spurgt til samarbejdet med Boris Johnson.