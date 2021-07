Macron og 13 andre ledere kan være blevet spioneret

En række stats- og regeringschefer kan være blevet udsat for spionage gennem overvågningsværktøjet Pegasus.

Tre præsidenter, ti premierministre og en enkelt konge kan alle have været udsat for spionage gennem et israelsk overvågningsværktøj.

Det skriver den amerikanske avis The Washington Post.

Meldingen kommer, to dage efter at ovenstående avis sammen med blandt andet britiske The Guardian og franske Le Monde var med til at kortlægge en omfattende og opsigtsvækkende spionagesag.

Aviserne kunne søndag afsløre, at det israelske spionsoftware Pegasus blev anvendt til at overvåge politikere, journalister og advokater i en række lande.

Undersøgelserne baserede sig på lækkede lister med 50.000 telefonnumre.

Blandt dem var blandt andet et nummer, der tilhører den franske præsident, Emmanuel Macron. Ifølge Le Monde var Macron blevet udpeget som et interessant emne for overvågning af Marokko.

Også den tidligere franske premierminister Édouard Philippe og 14 ministre var en potentiel del af overvågningen, skriver den franske avis.

Foruden Macron har overvågningen potentielt omfattet blandt andre Pakistans premierminister, Imran Khan, Sydafrikas præsident, Cyril Ramaphosa, og Marokkos konge, Mohammed VI.

Det er endnu ikke bekræftet, om de rent faktisk er blevet spioneret, eller om deres numre blot har været på listen over potentielle mål.

Foruden stats- og regeringslederne indeholdt listen blandt andet numre på to kvinder, der stod den afdøde saudiarabiske journalist Jamal Khashoggi nær.

Khashoggi blev dræbt og parteret på Saudi-Arabiens konsulat i Istanbul i 2018.

USA offentliggjorde i februar en detaljeret rapport fra CIA, hvor den saudiarabiske kronprins anklages for at have beordret eller godkendt drabet.

På listen var blandt andet også en mexicansk freelancejournalist, der blev dræbt ved en vaskehal i Mexico.