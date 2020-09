Macron møder hviderussisk oppositionsleder i Litauen

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, mødes tirsdag med den hviderussiske oppositionsleder Svetlana Tikhanovskaja under et besøg i Litauen. Det er et udtryk for støtte til aktivisten, som ifølge oppositionen blev snydt for en valgsejr ved det nylige præsidentvalg.

Tikhanovskaja har anmodet om et møde med den franske præsident, som hun har opfordret til at hjælpe ved at mægle i krisen.

- Protesterne vil ikke stoppe, siger den 38-årige oppositionsleder.

Hun understreger, at Hviderusland har "desperat brug" for en dialog mellem regering og opposition for at sikre, at blodsudgydelser bliver stoppet.

Ifølge Macron må Hvideruslands omstridte præsident, Aleksandr Lukasjenko, træde tilbage.

- Det er klart, at han er nødt til at gå af, sagde Macron til avisen Journal de Dimanche søndag.

Udtalelsen kom, få dage efter at EU nægtede at anerkende Lukasjenko som Hvideruslands legitime præsident.

- Det er en magtkrise. En autoritær person, som ikke vil acceptere demokratiets logik, og som klynger sig til magten, sagde Macron, der indledte et tredages besøg i Litauen og Letland mandag.

Macron insisterede mandag dog også på, at Europa må samarbejde med Rusland for at skabe fred kontinentet.

Opfordringen til samarbejde kommer, efter at andre toppolitikere i EU og i Frankrig har efterlyst en hårdere kurs over for Rusland efter et nervegiftangreb på den russiske oppositionsleder Aleksandr Navalnyj.

I det seneste år har Macron forsøgt at få reduceret mistilliden mellem Rusland og Vesten i et forsøg på at få det store land til at bidrage mere til løsninger af internationale kriser og konflikter.

Men Macron er stødt på modstand fra flere EU-lande. Ikke mindst i Øst-og Centraleuropa, som efter den kolde krig har kæmpet for at gøre sig fri fra af Moskva.

Macron uddyber, at "vi ser det sådan, at hvis vi vil opbygge fred på det europæiske kontinent, så er vi nødt til at arbejde sammen med Rusland. Vi kan ikke lade som om, at Europa er en ø langt væk fra Rusland".