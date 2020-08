Macron melder sin ankomst i det katastroferamte Libanon

Her vil han møde landets politiske aktører og drøfte Libanons situation efter den enorme eksplosion tirsdag, som har forårsaget meget store ødelæggelser i Beirut og givet skader for mange milliarder kroner.

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, rejser torsdag til Libanon for at møde landets politiske ledere. Det oplyser hans kontor.

Han skal blandt andet møde præsident Michel Aoun, som han talte i telefon med tirsdag. Og premierminister Hassan Diab, skriver nyhedsbureauet AFP.

Frankrig har onsdag sendt tre fly afsted med eksperter i eftersøgnings- og redningsaktioner og medicinsk udstyr, der er beregnet til den katastroferamte by.

Libanon blev efter Første Verdenskrig et fransk mandatområde. Landet har bevaret politiske og kulturelle bånd til Frankrig.

Ved at handle hurtigt har Macron ifølge BBC signaleret, at han vil stille sig i spidsen for arbejdet med at hjælpe Libanon.

Libanon gennemlever lige nu den værste økonomiske krise i flere årtier. Landet har stærkt brug for hjælp udefra. Det er blevet endnu mere aktuelt efter den voldsomme eksplosion i Beirut tirsdag.

Den har foreløbig kostet mindst 100 mennesker livet og såret cirka 4000.

Det var et stort lager på havnen med kunstgødning, der eksploderede.