Macron melder Frankrig klar til at betale mere til EU

Han mener blandt andet, at der skal skabes et nyt EU-program for at give økonomisk støtte til lokale myndigheder, der huser mange flygtninge.

- Jeg foreslår at skabe et europæisk program, der giver direkte økonomisk støtte til de samfund, der tager imod og integrerer flygtninge, siger Macron.

Den franske præsident siger, at EU må få løst op for "den forgiftede debat" om omfordeling af flygtninge i Europa og reformer af asylsamarbejdet.

- Vi må bygge ydre og indre solidaritet i Europa, siger han.

Macron advarer samtidig om, at der er en ny slags europæisk borgerkrig i gang.

Det er et opgør, hvor national egoisme og negativitet hele tiden vinder frem og rejser tvivl om værdien ved EU-samarbejdet, mener den franske præsident.

Og hvor der er en fascination af de autoritære fristelser.

Men europæerne må ifølge Macron modstå de fristelser og bygge videre på et Europa, der finder svar på det, der bekymrer borgerne i en verden fuld af udfordringer.

- Jeg vil ikke tilhøre en generation af søvngængere, siger Macron.

- Jeg vil ikke tilhøre en generation, der har glemt sin fortid.

- Jeg vil tilhøre en generation, der vil forsvare europæisk suverænitet, for vi har kæmpet for at opnå den, siger han.