Macron lukker Frankrig ned i fire uger

Frankrig lukker ned i en måneds tid fra og med på lørdag. Det sker for at begrænse coronasmitte og bremse den tredje bølge af smitte, siger Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, onsdag aften i en tv-tale.

Han tilføjer, at Frankrig endnu ikke er nået dertil, men at der i de kommende uger skal sættes ind med flere tiltag for at forhindre, at det sker.

Den nye delvise nedlukning i Frankrig betyder blandt andet, at 150.000 virksomheder skal lukke på landsplan.

Det kommer til at koste 11 milliarder euro per måned, vurderer Frankrigs finansministerium ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Macron udvider en delvis nedlukning, der for to uger siden blev indført i Paris og andre hårdt ramte regioner, til at gælde hele Frankrig i de kommende fire uger. De tiltag træder i kraft lørdag.

Franske børnehaver og skoler lukker i tre uger. Eleverne skal undervises hjemmefra fra næste uge, og derefter har de to ugers ferie, meddeler præsidenten.

- Jeg ved, at jeg beder jer om meget. Men vi ville ikke gøre det, hvis det ikke var absolut nødvendigt, siger Macron særligt henvendt til de franske forældre.

De nuværende restriktioner er "for begrænsede på et tidspunkt, hvor epidemien tager til", siger præsidenten.

I de værst ramte regioner vil der fortsat være udgangsforbud mellem klokken 19 og 06.

Macron opfordrer desuden franskmændene til at undgå at være for mange sammen og så vidt muligt at arbejde hjemme.

Frankrig er, som flere andre europæiske lande, ramt af en tredje bølge af coronavirus.

Landet har nu omkring 40.000 nye tilfælde af smitte dagligt. Det er en fordobling i forhold til februar.

Macron peger på, at 44 procent af de over 5000 patienter, der lige nu er indlagt på landets intensivafdelinger, er under 65 år.

Det er især de nye og mere smitsomme varianter, der breder sig, siger præsidenten, der betegner situationen som "en epidemi i epidemien".

- Vi ser, at antallet af patienter, der kommer ind på hospitalerne, er stigende, siger Macron.

Frankrig er på vej til at kunne registrere 100.000 coronadødsfald, minder han om.

De seneste tal fra det franske sundhedsministerium viser, at 95.502 mennesker er døde med coronasmitte i Frankrig.

Landet har bekræftet over 4,6 millioner tilfælde af smitte, siden pandemien nåede til Europa for lidt over et år siden.

I sin tv-tale onsdag stiller præsidenten dog også i udsigt, at alle franskmænd over 18 år skal have mulighed for a lade sig vaccinere, inden sommeren er forbi.

- Takket være vaccinationskampagnerne kan vi se en vej ud af denne covid-krise, siger Macron.